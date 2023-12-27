BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (27 Aralık 2023)

27 ARALIK 2023 BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Büyükçekmece'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 27 Aralık 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Büyükçekmece 27 Aralık Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

BÜYÜKÇEKMECE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: HÜRRİYET MAH., MURAT ÇEŞME MAH., TÜRKOBA MAH.

AÇIKLAMA:İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 700 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ:27/12/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 27/12/2023 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.