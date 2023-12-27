Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Aralık rakamları

27 Aralık 2023 Çarşamba günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 51,79 ölçüldü. İşte 27 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 27 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 ARALIK | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 26,55 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 85,15 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yüzde 51,89 olarak ölçüldü.

💦27 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

27 Aralık Çarşamba günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,89 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 27 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %69,75

🚿 Darlık Barajı: %62,82

🚿 Elmalı Barajı: %85,15

🚿 Terkos Barajı: %41,92

🚿 Alibey Barajı: %62,77

🚿 Büyükçekmece Barajı: %42,73

🚿 Sazlıdere Barajı: %33,33

🚿 Istrancalar Barajı: %55,47

🚿 Kazandere Barajı: %48,15

🚿 Pabuçdere Barajı: %26,55

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Serenay'dan sonra Mert Demir'den de itiraf geldi! "Güzel bir anı oldu"
Özgür Özel'in teröre karşı bildiriye imza atmaması Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile rahatsız etti!
Yapay zeka açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak?
G.Saray'da bir dönem kapanıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
A SPOR CANLI İZLE 2023 | A spor canlı yayın izle bugün - A spor frekans bilgileri
ATV CANLI İZLE 2023 | atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
KANAL D CANLI İZLE 2023 | Kanal D canlı yayın izle bugün - Kanal D frekans bilgileri
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen'İn müthiş oyunu Houston'a yetmedi! Alperen'İn müthiş oyunu Houston'a yetmedi! 09:42
DEPREM SON DAKİKA | ❗ AFAD, Kandilli Rasathanesi DEPREM SON DAKİKA | ❗ AFAD, Kandilli Rasathanesi 09:41
Trabzonspor'dan Bailly bombası! Trabzonspor'dan Bailly bombası! 09:41
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 27 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 09:34
Yapay zeka açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak? Yapay zeka açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak? 09:32
Dzeko'dan olay G.Saray sözleri! 9 yıl önce... Dzeko'dan olay G.Saray sözleri! 9 yıl önce... 09:29
Daha Eski
Türk Telekom deplasmanda kazandı! Türk Telekom deplasmanda kazandı! 09:26
Icardi transferi resmen duyuruldu! Icardi transferi resmen duyuruldu! 09:26
Transferde işler değişti! Şimdi ne olacak? Transferde işler değişti! Şimdi ne olacak? 09:21
Kartal kararını verdi! Lisansı dondurulacak Kartal kararını verdi! Lisansı dondurulacak 09:17
Orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek Orta sahaya sürpriz transfer! Krunic olmazsa o gelecek 08:57
Taktik savaşı yaşanacak! İşte Süper Kupa 11'leri Taktik savaşı yaşanacak! İşte Süper Kupa 11'leri 08:28