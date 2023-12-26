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YARIN OKULLAR TATİL Mİ 27 ARALIK? Yarın okul var mı?

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte okullar tatil mi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel yayınlanan hava durumu raporuna göre okulların da tatil olup olmayacağı belirleniyor. Peki, 27 Aralık okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 21:40 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 21:40
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ 27 ARALIK? Yarın okul var mı?

27 Aralık Çarşamba günü illerin hava şartları merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı bazı illerle ilgili ise tatil haberleri geliyor. 27 Aralık günü kuvvetli fırtına uyarısı sonrası gözler pazartesi gününe çevrildi. Kar yağışı yaşanan veya kar beklenen illerde de okullar tatil olur mu? sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, yarın okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 27 ARALIK HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine, ulaşımda aksaklıklara dikkat çekildi. Ancak 27 Aralık Çarşamba günü Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan son uyarıda ''27.12.2023 Çarşamba günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' denildi.

27 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba günü İç Anadolu Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin bir bölümünde puslu bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu'da bazı illerde ise sis ve pus bekleniyor.

Okulların genel bir tatil kararına tabi olduğu yönünde bir açıklama ise henüz yapılmadı. Detaylı ve güncel bilgiler için, bulunduğunuz ilin valilik sayfasından duyuruları takip edebilirsiniz.

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