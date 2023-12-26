Temiz eller operasyonu yapılsın

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, futbolda temiz eller operasyonu başlatılması gerektiğini ifade etti. Timur, "Türk futbolu adına acilen bağıranın, çağıranın hakkının daha fazla savunulduğu bir ortam sürdürülebilir değil. Dün bunun bir tezahürünü gördük. Bu iş kamuoyunu baskılayarak ve manipüle ederek yapılıyor. 'Futbolda temiz eller yapılsın' dedik. Biz sahada böyle şeyler yaşamak istemiyoruz. Artık temiz eller operasyonu başlasın. Bu işi el birliğiyle düzeltilmesi lazım. Hepimiz incelemeye alınarak bu operasyon olmalı" dedi.

ŞAMPİYONLUĞA TESİR ETTİLER

Mauro İcardi'nin penaltı pozisyonuyla ilgili konuşan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün hiçbirimiz mutlu etmeyen ve ligin kalitesine yakışmayan bir derbi oldu. Tabii ki stresli ortam olması nedeniyle böyle bir derbi izlettik. Aylardır itidali ve Türk futbolundaki gerginliğin azaltılması gerektiğini savunuyoruz. Hem itidalli olacağız hem de hakkımızı sonuna kadar savunacağız. Dün gece sonuca direkt etki eden bir hata yapıldı. Başka hatalar da oldu ama bu direkt sonuca tesir etti. Dünkü pozisyonda yapılan hata direkt şampiyonluğa tesir eden bir hata olmuştur."

DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİM

Erden Timur, geçen sezon yaptığı 'Ligi bitirtmeyiz' açıklaması için, "Henüz 3 aylık bir yöneticiyken o hatayı yapmıştım. Defalarca özür diledim. Üzerinden 14 ay geçti. O zamandan sonra daha kontrollü davranmaya çabaladım" dedi. Tüm paydaşların elinden geleni yapması gerektiğini hatırlatan Timur, "Dün bize yaşatılan şeyi, kimsenin yaşamasını istemiyorum. Dolasıyla bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Tüm sosyal medya ilişkileri ve hepsi incelensin" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.