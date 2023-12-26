Haberler Haberler S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ın yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. S Sport nasıl izlenir?, S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 07:41 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 08:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu! Alp Navruz: Araya kara kedi girmedi!
4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı! Objektife böyle gülümsemişler...
Bu nasıl dünya derbisi!
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Aralık rakamları
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:37
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 00:33
Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:15
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! 00:15
Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! 00:15
Kartal galibiyeti hatırladı! Kartal galibiyeti hatırladı! 00:15
Daha Eski
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:14
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 00:14
F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! 00:14
Alanya evinde hata yapmadı! Alanya evinde hata yapmadı! 00:14
Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! 00:14
Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor 00:14