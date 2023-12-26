Törende Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı arasında samimi bir sohbet gerçekleşti. Buruk ödülünü aldıktan sonra sahneye eski hocası ve yardımcılığını yaptığı Avcı'yı çağırdı. İki teknik adam arasında şu keyifli diyalog geçti:

OKAN BURUK:

Çok yakışıklısın hocam. Hem hocalığımı yaptı, hem yardımcısı olarak çalıştım. Birlikte önemli günler yaşadık. Futbolun dışında bir aileyiz.

ABDULLAH AVCI:

Futbolculuğunun son dönemi. Dizler fazla tutmuyordu. Antrenörlüğünün başlangıç döneminde birlikte olduk. Ailemden biri. Kardeşim gibi. Umarım başarılarının devamını getirirsin. Aileye selamlar.