Haberler Haberler AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

MEB tarafından düzenlenen AÖL (Açık Lise) sınavlarına katılan öğrenciler, sınav sonuçları için araştırmalara başladı. 81 ilde ve belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan sınavda rakipleriyle yarışan binlerce aday arama motorlarında 'AÖL sonucu ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı' sorgulaması yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 07:31 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 08:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) sınavları 2023-2024 yılının ilk dönemi için 23-24 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınavın ardından binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte AÖL sonucu ne zaman açıklanacak 2023? sorusunun yanıtı ve AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

MEB'in yayımladığı kılavuza göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL PUAN HESAPLAMA

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

AÖL SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

• Adaylar; sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

• Dilekçe, faks ve mail yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

• İtirazların cevaplanmasında e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

AÖL SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAV TAKVİMİ 2023-2024

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

📅Açık Öğretim Ortaokulu I. Dönem Sınavı: 23-24 Aralık 2024

📅Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı: 16-17 Mart 2024

📅Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem Sınavı: 20-21 Temmuz 2024

DİĞER
Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu! Alp Navruz: Araya kara kedi girmedi!
4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı! Objektife böyle gülümsemişler...
Bu nasıl dünya derbisi!
Yıldız isim için transfer savaşı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 26 Aralık rakamları
S SPORT PLUS CANLI İZLE
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 26 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:37
Yıldız isim için transfer savaşı başladı Yıldız isim için transfer savaşı başladı 00:33
Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! Salih'in golünde ofsayt var mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:15
Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! Feyyaz Uçar'dan Sergen Yalçın açıklaması! 00:15
Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! Serdar Topraktepe'den Amartey açıklaması! 00:15
Kartal galibiyeti hatırladı! Kartal galibiyeti hatırladı! 00:15
Daha Eski
Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Beşiktaş'ın golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:14
İstanbul'da kazanan çıkmadı! İstanbul'da kazanan çıkmadı! 00:14
F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! F.Bahçe'ye transferde iki rakip birden! 00:14
Alanya evinde hata yapmadı! Alanya evinde hata yapmadı! 00:14
Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! Inaki Pena'dan olay G.Saray sözleri! 00:14
Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor Feyyaz Uçar "listemizde" demişti! Elden kaçıyor 00:14