ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2024 | Tarih verildi: Asgari ücret ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2024 | Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 7 milyon asgari ücretli çalışanı doğrudan etkileyecek olan asgari ücret zammı, birçok kalemde ücretlere etkisi sebebiyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret ne kadar olacak? sorularına cevap veren Akbaşoğlu'nun açıklamaları ve merak edilenleri haberimizde derledik.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TRT Haber'in haberine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısını yapağı tarihin yanı sıra asgari ücretin açıklanacağı tarihi de duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücret ile ilgili hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz alım gücünü arttıracak bir perspektifi çerçeveyi ortaya koyacağız işçi kardeşlerimize çalışan kardeşlerimize bunu ifade etmek isteriz. Üçüncü görüşmeyi inşallah önümüzdeki hafta yapıp aralık ayı içerisinde önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren asgari ücret tespit komisyonu tekrar bir araya gelmek suretiyle cuma gününe kadar belli olacaktır." Bu hafta içerisinde memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zammın söz konusu olacağı ortaya çıkıyor."

TÜRK-İŞ'TEN 2. TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Asgari ücret 2. toplantı ardından açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Rakam telafuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok. Kısa zamanda bir mutabakata varılmasını bekliyoruz. Kira fiyatlarını iyi değerlendirmek lazım. Alım gücünün düşünülmesi gerekiyor. Kısa zamanda sonuca gitmek istiyoruz. Bu hafta içinde yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR?

Asgari ücret zammını belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, genellikle 4. toplantının sonunda uzlaşma sağlıyor. Geçtiğimiz senelerde 4. toplantının ardından karara varan komisyon, 2023 yılında alışılmışın dışına çıkarak her yıl yapılan 4 toplantının sayısını 3'e düşürdü.3. toplantının ardından teklif Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu ve onayının ardından kamuoyuna açıklandı.

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLDU?

2023 yılında, 7 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının neticesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücreti 22 Aralık 2022 tarihinde duyurmuştu. Yeni Asgari Ücret, 8 bin 506 lira olarak açıklanırken 2023'ün ilk yarısında asgari ücrete gelen zam yüzde 54,5'e ulaşmıştı. Temmuz ayında ise asgari ücret üzerinde iyileştirme yapılmış ve Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyiz' açıklamasının ardından asgari ücrete yüzde 34,04 oranında ara zam yapılmıştı.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü, saat 13.30'da düzenledi. İkinci toplantının ise 18 Aralık Pazartesi günü yapılmasına karar verildi. Asgari ücretin netleşmesi için her yıl komisyon, genellikle dört kez toplanıyor. Bu nedenle 2024 yeni asgari ücretin ve asgari ücrete gelecek zam kararının, Aralık ayının son haftasında, 4. toplantıdan sonra belli olacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret 3. toplantısı için tarih ise henüz belli değil ancak bu hafta içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak: 6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 17.438 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.441,34 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 174,38 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.615,72 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 14.822,48 ₺

YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.108 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.535,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 181,08 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.716,32 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.392,57 ₺

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.780 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.629,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 187,81 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.817,052 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.963,24 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 19.450 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.723 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 194,51 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.917 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 16.532 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺

YÜZDE 55 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 27.028 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.788 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 270,28 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.058 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 23.000 ₺

YÜZDE 60 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 27.900₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.906 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 279,00 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.185 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 23.715 ₺

YÜZDE 65 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 28.772 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.028 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 287,72 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.315 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 24.457 ₺

YÜZDE 70 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 29.644 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.150 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 294,44 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.444 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 25.200 ₺

YÜZDE 75 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 30.516 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.272 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 305,16 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.577 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 25.939 ₺

YÜZDE 80 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 31.388 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.394 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 313, 88 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.707 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 26.680 ₺