Haberler Haberler 1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? | 📅1 Ocak tatil mi, yarım gün mü?

1 OCAK RESMİ TATİL2024? | 📅1 Ocak tatil mi, yarım gün mü?

1 Ocak yılın ilk günü olması sebebiyle birçok kültürde büyük öneme sahip. Yılbaşına sayılı günler kala, tüm yılın, yeni yılın ilk günü gibi geçeceğine inanıldığı için 1 Ocak'ta aileler bir arada olur ve gün, çeşitli etkinliklerle geçirilir. 1 Ocak'ın tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları, arama motorlarında '1 Ocak resmi tatil mi 2023? 1 Ocak tatil mi, yarım gün mü?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 13:01 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 Pazartesi 13:34
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1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? | 📅1 Ocak tatil mi, yarım gün mü?

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? | 2024 yılı için geri sayım başladı. Yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan milyonlarca vatandaş, yılın ilk günü olan 1 Ocak hakkında araştırmalara başladı. 2024'e çeşitli etkinlikler ve gösterilerle başlayacak olan öğrenciler, özel sektör ve kamu çalışanları '1 Ocak resmi tatil mi 2024? 1 Ocak tatil mi, yarım gün mü?' sorularının cevabı için araştırmalara başladı. İşte detaylar...

1 OCAK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

1 Ocak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil olarak kabul edilmiştir. 2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacaktır. Resmi tatillerde de çalışan özel sektör mensupları ise, 1 Ocak'ta ek mesai ücreti almaktadır.

2024 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ

📅Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi

📅Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı (yarım gün- öğleden sonra tatil)

📅Ramazan Bayramı: 10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma

📅23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

📅1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

📅19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

📅Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi (yarım gün - öğleden sonra)

📅Kurban Bayramı:16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba

📅15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi

📅30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

📅29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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