1 OCAK BORSA AÇIK MI? | 1 Ocak 2024 Borsa İstanbul (BİST) işlem görecek mi?

1 OCAK BORSA AÇIK MI? | 2024 yılına sayılı günler kala yeni yıl heyecanı yaşayan milyonlarca vatandaş, 2024'ün ilk günü için araştırmalara başladı. Yılın ilk gününde hangi kurumların çalışıp hangilerinin kapalı olacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 1 Ocak Borsa açık mı? 1 Ocak 2024 Borsa İstanbul (BİST) işlem görecek mi? İşte detaylar...

1 OCAK 2024 BORSA İSTANBUL (BİST) İŞLEM GÖRECEK Mİ?

Borsa İstanbul, geçmiş idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş ve sadece resmi tatil günlerinde kapalı olmuştur. Bu nedende BİST, 1 Ocak Pazartesi tam gün kapalı olacaktır. Borsa İstanbul, hizmetlerine ve işlem görmeye 2 Ocak Salı gününden itibaren başlayacaktır.

BİST HANGİ TARİHLERDE KAPALI OLACAK 2024?