Haberler Haberler YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 Aralık Pazartesi okullar tatil olacak mı, hangi illerde okullar tatil?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 Aralık Pazartesi okullar tatil olacak mı, hangi illerde okullar tatil?

Ülkemizin bazı bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle meteoroloji tarafından uyarılar yapıldı. 24 Aralık Pazar günü için Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari illeri için fırtına uyarısı yapılmıştı. 25 Aralık Pazartesi günü için ise ''Pazartesi okullar tatil mi, yarın okullar hangi illerde tatil olacak?'' aramaları yapılıyor...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 20:31 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 20:31
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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 Aralık Pazartesi okullar tatil olacak mı, hangi illerde okullar tatil?

İl il hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, peş peşe uyarılarda bulundu.

25 Aralık Pazartesi günü illerin hava şartları merak ediliyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı bazı illerle ilgili ise tatil haberleri geliyor. 24 Aralık günü kuvvetli fırtına uyarısı sonrası gözler pazartesi günüe çevrildi. Kar yağışı yaşanan veya kar beklenen illerde de okullar tatil olur mu? sorusunun yanıtı aranıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 25 ARALIK HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Meteoroloji tarafından yapılan son uyarıda soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine, ulaşımda aksaklıklara dikkat çekilmişti. Ancak 25 Aralık Pazartesi günü için henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Diğer yandan Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan son uyarıda ''24.12.2023 Pazar günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' denildi.

25 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi günü İç Anadolu Bölgesi'nde ve Ege Bölgesi'nin bir bölümünde puslu bir hava hakim olacak. Doğu Anadolu'da bazı illerde ise kar yağışı bekleniyor.

ARDAHAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın (25 Aralık Pazartesi) tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi.

Ulaşımın aksaması dolayısıyla tüm okulların yarın tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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