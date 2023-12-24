Haberler Haberler S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ın yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. S Sport nasıl izlenir?, S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 09:32 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 10:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Teknik direktörlük koltuğuna inanılmaz isim! Ne Sergen Yalçın ne Gunnar Solskjaer: Barcelona'da görev yaptı...
Mehmetçik inlerini başlarına yıktı: Bakan Yaşar Güler duyurdu:2 bin 156 terörist etkisiz hale getirildi!
O isme büyük övgü! "Sahanın en iyisiydi"
Kadıköy'de yüzyılın derbisi! İşte ilk 11'ler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ? Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 24 Aralık Pazar 2023
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | SSK, BAĞKUR emeklisi ne kadar zam alacak?
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Öğretmen, hemşire, polis... Hangi memur ne kadar maaş alacak?
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2024 | Asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu mu?
MARMARA'DA FIRTINA KARADENİZ'DE SAĞANAK ALARMI | Meteoroloji'den 21 ile sarı kod (24 Aralık hava durumu)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan flaş derbi paylaşımı! Galatasaray'dan flaş derbi paylaşımı! 09:50
Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı Rosier için ayrılık kapıda! İşte yeni takımı 09:33
Derbi saat kaçta? FB - GS Derbi saat kaçta? FB - GS 09:32
Derbi öncesi taraftarı endişelendiren istatistik! Derbi öncesi taraftarı endişelendiren istatistik! 09:24
O isme büyük övgü! "Sahanın en iyisiydi" O isme büyük övgü! "Sahanın en iyisiydi" 08:42
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 24 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 24 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:56
Daha Eski
Fred'e 3 maç Fred'e 3 maç 01:27
Roma evinde Napoli'yi devirdi! Roma evinde Napoli'yi devirdi! 00:48
Roma evinde Napoli'yi devirdi! Roma evinde Napoli'yi devirdi! 00:47
Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... 00:05
Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... 00:04
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! Avrupa Ligi... G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! Avrupa Ligi... 23:49