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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | Tarih belli oldu! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?

Çalışan emeklilere verilecek 5.000 TL ikramiye için geri sayım devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla, ilk etapta çalışmayan emeklilere ödenen ikramiyenin daha sonra çalışan emekli ve çiftçilere de ödenmesine karar verilmişti. Teklifin meclise sunulmasıyla birlikte arama motorlarında sorgulanan 'Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?' sorusu yanıt buldu. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 11:31 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 11:31
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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | Tarih belli oldu! Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | Çalışan emeklilere verilecek 5.000 TL ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık Pazartesi günü tamamlanacağı bilinirken bu tarihten sonra yasalaşacak olan emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih de belli oldu. İşte Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? sorusunun cevabı...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de öngören Torba Yasa Teklifi görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisi nedeniyle ara verilmişti. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor. Yasanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemeler hesaplara geçecek. Bu kapsamda, 5.000 TL ikramiyenin 25-29 Aralık haftasında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

2024'TE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret, emekli ve memur zammı için koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. En düşük emekli maaşı da bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle Ocak ayında yeniden artacak.

2023 yılında 114'ün üzerinde artışla 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak. Burada 7500 TL'nin altında maaş alan emeklilerin ödemeleri Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Ocak ayında bu rakamında yüzde 40-50 civarında artması bekleniyor. En düşük emekli maaşının artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Bu durumda yeni yılda emekli maaşları şöyle düzenlenecek:

Mevcut maaş: 7.500 TL

%40 zamlı maaş: 10.500

%50 zamlı maaş: 11.250

Mevcut maaş: 8.000 TL

%40 zamlı maaş: 11.200

%50 zamlı maaş: 12.000

Mevcut maaş: 8.500 TL

%40 zamlı maaş: 11.900

%50 zamlı maaş: 12.750

Mevcut maaş: 9.000 TL

%40 zamlı maaş: 12.600

%50 zamlı maaş: 13.500

Mevcut maaş: 9.500 TL

%40 zamlı maaş: 13.300

%50 zamlı maaş: 14.250

Mevcut maaş: 10.000 TL

%40 zamlı maaş: 14.000

%50 zamlı maaş: 15.000

Mevcut maaş: 10.500 TL

%40 zamlı maaş: 14.700

%50 zamlı maaş: 15.750

Mevcut maaş: 11.000 TL

%40 zamlı maaş: 15.400

%50 zamlı maaş: 16.500

Mevcut maaş: 11.500 TL

%40 zamlı maaş: 16.100

%50 zamlı maaş: 17.250

Mevcut maaş: 12.000 TL

%40 zamlı maaş: 16.800

%50 zamlı maaş: 18.000

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