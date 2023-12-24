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AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

MEB tarafından düzenlenen AÖL (Açık Lise) sınavlarına katılan öğrenciler, sınav sonuçları için araştırmalara başladı. 81 ilde ve belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan sınavda rakipleriyle yarışan binlerce aday arama motorlarında 'AÖL sonucu ne zaman açıklanacak 2023? AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı' sorgulaması yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 13:01 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 13:01
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AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023? | AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) sınavları 2023-2024 yılının ilk dönemi için 23-24 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınavın ardından binlerce aday sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte AÖL sonucu ne zaman açıklanacak 2023? sorusunun yanıtı ve AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖL SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

MEB'in yayımladığı kılavuza göre, AÖL 1. Dönem sınav sonuçları 24 Ocak 2024 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL PUAN HESAPLAMA

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

AÖL SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

• Adaylar; sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

• Dilekçe, faks ve mail yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

• İtirazların cevaplanmasında e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

AÖL SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAV TAKVİMİ 2023-2024

AÖL 2 .dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

📅Açık Öğretim Ortaokulu I. Dönem Sınavı: 23-24 Aralık 2024

📅Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı: 16-17 Mart 2024

📅Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem Sınavı: 20-21 Temmuz 2024

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