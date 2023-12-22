Süper Lig ekiplerinden başsağlığı mesajı | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ülkemizi yasa boğan Irak'ın kuzeyinde 3 askerimizin şehit olduğu haberinin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başsağlığı mesajları paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR:

Milletimizin Başı Sağ Olsun Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta üç askerimizin şehit düştüğünü, dört askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet;… pic.twitter.com/RzowJx6TN7