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Süper Lig ekiplerinden başsağlığı mesajı | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ülkemizi yasa boğan Irak'ın kuzeyinde 3 askerimizin şehit olduğu haberinin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başsağlığı mesajları paylaştı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 23:00
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Süper Lig ekiplerinden başsağlığı mesajı | Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Ülkemizi yasa boğan Irak'ın kuzeyinde 3 askerimizin şehit olduğu haberinin ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başsağlığı mesajları paylaştı.

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