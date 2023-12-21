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BARAJ DOLULUK ORANI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Aralık rakamları

22 Aralık 2023 Cuma günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktı. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 50,54 ölçüldü. İşte 22 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 00:26 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 00:31
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BARAJ DOLULUK ORANI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Aralık rakamları

BARAJ DOLULUK ORANI 21 ARALIK İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 25,83 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 89,04 ile Istrancalar Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 22 Aralık 2023 Cuma günü yüzde 50,54 olarak ölçüldü.

💦22 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

22 Aralık Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50,54 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 22 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %68,36

🚿 Darlık Barajı: %61,46

🚿 Elmalı Barajı: %89,04

🚿 Terkos Barajı: %39,89

🚿 Alibey Barajı: %61,95

🚿 Büyükçekmece Barajı: %40,95

🚿 Sazlıdere Barajı: %31,8

🚿 Istrancalar Barajı: %87,55

🚿 Kazandere Barajı: %45,06

🚿 Pabuçdere Barajı: %25,83

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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