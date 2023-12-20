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Teheccüd namazı nedir, nasıl kılınır? Teheccüd namazı kaç rekat ve saat kaçta kılınır?

Teheccüd namazı farz olan 5 vakit namazlar dışında dileyen Müslümanların kıldığı bir namazdır. Yatsı namazından sonra kılınabilen Teheccüd namazı için bilinmesi gereken bazı bilgiler mevcuttur. Gece kılınan nafile namazalar arasında yer alan Teheccüd namazı nedir, nasıl kılır? Teheccüd namazı kaç rekat ve saat kaçta kılınır? İşte bilinmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 01:20 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 01:40
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Teheccüd namazı nedir, nasıl kılınır? Teheccüd namazı kaç rekat ve saat kaçta kılınır?

Teheccüd namazı yatsı namazı ile fecr-i sâdık arasında bir müddet uyuyup uyandıktan sonra namaz kılmayı ve bu süre içinde kılınan nâfile namazı ifade eder. Karşıt anlamlı bir kelime olan (ezdâd) teheccüd sözlükte "uyumak; uyanmak, uykudan güçlükle uyanmak" anlamına gelir. Tehecccüd namazı nasıl, kaç rekat kılınır? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

TEHECCÜD NAMAZI NEDİR?

Teheccüd namazı, yatsı namazı ile fecir arasında kılınan gece namazıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rek'at namaz kılarlarsa, Allah'ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır." (Ebû Dâvûd, Tefrî'u ebvâbi'l-vitr, 13 [1451]; Tatavvu', 18 [1309]).

Başka bir hadiste de; "Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]) buyrulmuş olması, gece kılınan nâfile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir.

Bunun gibi sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamber'in (s.a.s.) bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/24-25). Bazı rivâyetlerde, Hz. Peygamber'in (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Buhârî, el-'Amelu fi's-salât, 1 [1198]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 182 [763]).

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı kılacak kişi, "Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya" şeklinde niyet edebilir. Teheccüd namazının iki-sekiz rek'at arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rek'atta bir selâm vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rek'atta da selâm verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/25-26). İki rek'attan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez.

Dört rek'at olarak kılındığında, ikinci rek'at sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahümme salli" ve "Allahümme barik" okunur. Üçüncü rek'at için ayağa kalkıldığında önce "Sübhâneke" okunur, sonra "Eûzü besmele" çekilir ve Fâtiha sûresi okunur.

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