Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı e-DEVLET | Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi Sertifika Programı - Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi, etkili iletişimi sağlamak için uygulanması gereken teknikleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları öğreten bir ders programıdır. Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sayesinde bireyler, insan ilişkilerinde nasıl daha etkili iletişim kuracaklarını öğrenmektedir. Etkili iletişim tekniklerini öğrenmek, kişinin iş ve günlük hayatına doğrudan avantaj sağlayan bir hamle olacaktır. İnsanlara bir konuyu anlatırken ya dikkatleri dağılırsa? Anlatımım sırasında başka şeyler ile uğraşmaya başlarlarsa? Anlatım şeklimi çok sıradan bulurlarsa? Aklınızda dolaşan bu sorulara "Dur!" diyoruz. Siz de Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi'ne katılın. Profesyonel bir konuşmacı ve dinleyici olmanın keyfini çıkarın!

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sonunda verilen sertifikalar, kişinin etkili iletişim teknikleri konusunda yetkin hale geldiğini kanıtlar nitelik taşımaktadır. Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sonunda verilen sertifikalar sayesinde kişiler, iş mülakatlarında diğer adaylardan daha avantajlı konumda olmaktadır. Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sayesinde kişi etkili iletişim tekniklerine dair tüm incelikleri öğrenmiştir. Eğitim sonunda kazanılan sertifikalar ise kişinin eğitim sürecinde geliştirdiği iletişim becerilerinin bir göstergesidir.

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sonunda sertifika sahibi olmak isteyen kişilerin sınava girip başarılı olması şarttır. Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 25 gün içindedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir. Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR VERİLİR?

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

Üniversite onaylı eğitim sertifikası,

Enstitü onaylı eğitim sertifikası,

Uluslararası geçerli eğitim sertifikası.

Bu eğitim ile şunları öğreneceksiniz:

İletişimi oluşturan unsurları,

Etkili iletişim için uygulanması gereken yöntemleri,

İyi bir dinleyici olmak için gereken özellikleri,

İyi bir anlatıcı olmak için gereken özellikleri,

İletişimi etkin yönetme tekniklerini,

Etkili iletişim için dikkat edilmesi gereken hususları,

Etkili iletişim tekniklerini bilmenin hayattaki önemini.

ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA SINAVI NASIL YAPILIR?

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sonunda sertifika sınavı, Boğaziçi Enstitüsünün öğrenci paneli üzerinden yani online ortamda yapılır. Dolayısıyla sınava girmek için aktif internet bağlantısına ihtiyaç duyulur.

Sertifika sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşmakta olup soruları eğitimi düzenleyen eğitmen hazırlamaktadır. Eğitimi dikkatli bir şekilde dinleyen kişilerin sınavda başarılı olması kolaydır. Yeterli puanı alan öğrenciler, sertifika almaya hak kazanır.