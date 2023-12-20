💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 20 Aralık Çarşamba

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 20 Aralık Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 20 Aralık Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Aralık Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

20 ARALIK ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Aralık Çarşamba saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

91.206.915 TL'yi kazanan şanslı numaralar ise şunlar oldu:

54 - 1 - 78 - 16 - 45 - 50 Joker: 66 Süper Star: 36

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ÇILGIN SAYISAL LOTO 18 ARALIK CUMARTESİ ŞANSLI NUMALAR

4 - 10 - 24 - 41 - 87 - 88 Joker: 1 SüperStar: 74