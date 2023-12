Call of Duty 2025'e ilk bakış: Call of Duty 2025 (Saturn) çıkış tarihi belli oldu mu, ne zaman çıkacak, konusu ne?

Oyunseverlerin gözdesi Call of Duty 2025 için heyecan bekleyiş sürerken seriye dair ilk detaylar da gelmeye başladı. 2030 yılında geçecek olan Call of Duty 2025 Black Ops 2'nin devamı niteliğinde olacak. Peki, Call of Duty çıkış tarihi belli oldu mu, ne zaman çıkacak, konusu ne? Detayları sizler için derledik.

CALL OF DUTY 2025 KONUSU NE?

Insider Gaming'den Tom Henderson, Call of Duty 2025 için ilk bilgileri paylaştı. Gelen ilk bilgilere göre, oyunun Call of Duty: Black Ops 2'nin devamı niteliğinde olduğu belirtildi. Son çıkan Call of Duty: Modern Warfare 3 hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Ancak 2025 yılında çıkması beklenen ve şu anda "Saturn' kod adıyla bilinen Call of Duty 2025'in ayakları yere daha sağlam basacağı düşünülüyor.

2030 yılı civarında geçeceği kaydedilen oyunun, bir zaman atlaması yaşayacak olması oyun tutkunları şimdiden heyecanlandırmış durumda. Öte yandan hatırlanacağı üzere, Black Ops 2 2025 yılında geçiyordu.

CALL OF DUTY 2025 (SATURN) NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun henüz geliştirme aşaması sürdüğü için Call of Duty 2025 çıkış tarihi belli olmadı. Bunun yanı sıra 2018 yılından bu yana Black Ops 4 sonrası gelecek zamanda geçen bir Call of Duty geliştirilmemişti. Black Ops 2'nin ise bu zamana dek en çok satan oyunlardan biri olması, yeni çıkacak seri için beklentileri olumlu yönde artırdı.

Oyunun çıkış tarihi ve farklı detaylar paylaşıldığında haberimizden takip edebilirsiniz.