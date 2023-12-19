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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | 7 bin 158 personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Genel Kurul'da personel alımı müjdesini duyurdu. Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alınacağını söyleyen Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler arama motorlarında 'Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne, kimler başvurabilir? Açılan kadro ve kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 10:41 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 11:01
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | 7 bin 158 personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TBMM'deki Genel Kurul'da yaptığı sunumda, Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin 158 personel alınacağı müjdesini duyurdu. Açılacak kadro ve kontenjanları da bildiren Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının ardından Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler arama motorlarında sorgulamalara başladı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne, kimler başvurabilir? İşte açılan kadro ve kontenjanlar ve tüm merak edilenler...

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı sunumla Tarım ve Orman Bakanlığı'na 7 bin 158 personel alınacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, personel alımlarının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi paylaşmadı. ALımların 2024 yılının ilk aylarında gerçekleşmesi beklenirken konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE? KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda istihdam edilecek 7 bin 158 personel için başvuru şartları açıklanmadı. Açılan her kadro için, başvuru yapan kişilerde farklı yetkinlik ve şartlar aranması beklenirken Bakanlığın personel alımında uygulanan genel şartlar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak
  • 18 yaşını tamamlamış olmak
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI AÇILAN KADRO VE KONTENJANLAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığı personel alımı müjdesini duyurmasının ardından açılacak kadro ve kontenjanları da açıkladı. Bakan Yumaklı konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"982'si ziraat mühendisi olmak üzere 1422 mühendis; ayrıca veteriner hekim, destek personeli, büro personeli, tarım işçisi ve diğer unvanlarda 5 bin 736 olmak üzere 7 bin 158 personel alımı yapılacaktır."

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