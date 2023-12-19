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Sedad Hakkı Eldem kimdir? GOOGLE doodle olan Sedad Hakkı Eldem'in eserleri

Google doodle'ı olan Sedad Hakkı Eldem merak konusu oldu. Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalara yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etmiştir. Sedad Hakkı Eldem eserleri ve bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 02:20 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 02:30
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Sedad Hakkı Eldem kimdir? GOOGLE doodle olan Sedad Hakkı Eldem'in eserleri

Sedad Hakkı Eldem doğum günü dolayısıyla Google doodle'ı oldu. Arama motorunun bu yeni tasarımını görenler ise Sedad Hakkı Eldem kimdir? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sedad Hakkı Eldem eserleri ve detaylar haberimizde...

SEDAD HAKKI ELDEM KİMDİR?

Sedad Hakkı Eldem 20 Aralık 1908'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk mimar, akademisyen ve yazardır.

Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı üst sınıfına mensup bir ailenin çocuğu olarak 1908 yılında İstanbul'da doğdu. Babası İsmail Hakkı Bey'in diplomat olması nedeniyle Sedad Hakkı Eldem'in çocukluğu Cenevre, Münih ve Zürih gibi Avrupa şehirlerinde geçti. İlköğretimi Fransızca liseyi ise Almanca okuyan Sedad Hakkı Eldem bu iki dile de oldukça hakimdir. 1924 yılında İstanbul'a döndü. 1928'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirdi. 1932'de İstanbul'da kendi bürosunu açtı, bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde ders vermeye başladı, 1978'de emekli oluncaya değin Akademi öğretim üyeliği görevini sürdürdü.

Osmanlı dönemi evleri ve 18.-19. yüzyıl saray ve köşkleri üzerinde yaptığı çalışmalar ve klasik Osmanlı mimarisi üzerine araştırmalara yaparak, mimari tasarımda geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına öncülük etti. Tarihi yapıların korunmasıyla ilgili olarak 1941-1945 arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeninde, daha sonradan 1962-1978 arasında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunda görev aldı.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ve ilk genel kurul toplantısını 1948'de Lozan'da yapan Uluslararası Mimarlar Birliği'nde (UIA) Türkiye'yi temsil etti. 1986'da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü kazandı. 7 Eylül 1988'de İstanbul'da öldü ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

SEDAD HAKKI ELDEM ESERLERİ

  • 1934: Maçka'daki Firdevs Hanım Evi
  • 1934-1937: Yalova Termal Oteli
  • 1937-1938: Ankara Gümrük ve Tekel Müdürlüğü
  • 1944: Emin Onat'la Wsi
  • 1948: Maçka'da Şark Kahvesi
  • 1951-55: Emin Onat'la İstanbul Adalet Sarayı binası
  • 1962-1964: Zeyrek'teki SSK Zeyrek Tesisleri, Vaniköy'deki Suna Kıraç yalısı
  • 1971: Fındıklı'daki Aksigorta Genel Merkezi
  • 1972-1974: Hamdi Şensoy'la birlikte Taksim Atatürk Kitaplığı
  • 1975-1980: Tarabya'da Rahmi Koç evi
  • 1980-1988: Maslak'taki Alarko Holding büro binaları

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