Haberler Haberler Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman? | TCMB Aralık ayı faiz kararı beklenti anketi ve tahminler

Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman? | TCMB Aralık ayı faiz kararı beklenti anketi ve tahminler

Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı için nefesler tutuldu. İç piyasada, dolar ve altın fiyatlarında büyük etkiye sahip olan faiz kararı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılacak Para Polotikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından kamuoyuna duyurulacak. Ekonomistlerin tahminleri ve beklenti anketleri ile Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:32 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:32
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Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman? | TCMB Aralık ayı faiz kararı beklenti anketi ve tahminler

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB), Kasım ayı için açıklayacağı faiz kararı, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Para Politikaları Kurulu'nca verilen faiz kararı, başta dolar ve altın fiyatları olmak üzere iç piyasada önemli role sahip. Kasım ayında politika faizini yüzde 5 puan artırarak yüzde 40'a yükselterek bekletilere paralel açıklayan Merkez Bankası'nın Aralık ayı faiz kararı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Merkez Bankası Aralık faiz kararı ne zaman?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI ARALIK FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Aralık ayı toplantı takvimine göre, Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı 21 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 5 puan artırarak yüzde 35'ten yüzde 40 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

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