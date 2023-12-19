Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u konuk eden İstanbulspor'da Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu takımını sahadan çekti. Ecmel Faik Sarıalioğlu ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. İşte İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir? sorusunun yanıtı...

İSTANBULSPOR BAŞKANI ECMEL FAİK SARIALİOĞLU KİMDİR?

Ecmel Faik Sarıalioğlu 1960'ta Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. 1963'te ailesiyle birlikte Karabük'e gitti. Daha sonra 1970 yılında İstanbul'a yerleşti.

Babasının nakliye ve inşaat sektörünü büyüten Ecmel Faik Sarıalioğlu, ailenin ikinci çocuğudur. İlkokul mezunu olan Ecmel Faik Sarıalioğlu, daha sonra dışardan ortaokul, lise eğitimini tamamladı.

Bakırköyspor'da birkaç dönem yöneticilik yaptı. Daha sonra İstanbulspor'da başkanlık yapmaya başladı.

TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, 19 Aralık tarihinde Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti.

İstanbulspor - Trabzonspor maçının ikinci yarısında Onuachu'nun attığı gol sonrası İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti.

İstanbulsporlu oyuncular, Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nu ikna etmeye çalışsa da başkanı ikna olmaması sonrası maç yarıda kaldı.

İstanbulsporlu taraftarlar, bu karar sonrası oyuncuları alkışladı.

İstanbulsporlu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını söyledi.

Ardından Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı.