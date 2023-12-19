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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2024 | 3. toplantı için geri sayım başladı! İşte masadaki rakamlar

Asgari ücret zammı için komisyonun görüşmeleri devam ediyor. 2. toplantısını 18 Aralık Pazartesi günü yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi, işveren ve hükümet kanadının masada konuştukları rakamlar merak ediliyor. Toplantının ardından ilk açıklama TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'dan geldi. İşte asgari ücret 2. toplantısı sonunda alınan kararlar ve masadaki rakamlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:30
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2024 | 3. toplantı için geri sayım başladı! İşte masadaki rakamlar

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Milyonlarca vatandaşı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağını belirlemek için çalışmalar devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirdi. Henüz bir karar çıkmayan toplantıda konuşulan rakamlar vatandaşlar tarafından araştırılan yeni asgari ücret zammına ilişkin detayları sizler için derledik.

TÜRK-İŞ'TEN 2. TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Asgari ücret 2. toplantı ardından açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Rakam telafuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok. Kısa zamanda bir mutabakata varılmasını bekliyoruz. Kira fiyatlarını iyi değerlendirmek lazım. Alım gücünün düşünülmesi gerekiyor. Kısa zamanda sonuca gitmek istiyoruz. Bu hafta içinde yeniden bir araya gelmeyi planlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

2. toplantının ardından açıklama yapan tek taraf TÜRK-İŞ olurken TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 3. toplantının bu hafta içi yapılacağını belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 20-22 Aralık tarihleri arasında yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Her yıl 4 toplantının sonunda açıklanan asgari ücret zammının geçtiğimiz sene 3. toplantıda belli olması ise kafaları karıştırdı. Bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kaç kez toplanacağı henüz bilinmemekle birlikte taraflar, sık sık bir an önce karara varma isteklerini dile getiriyor.

ASGARİ ÜCRET KAÇINCI TOPLANTIDA BELLİ OLUYOR?

Asgari ücret zammını belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, genellikle 4. toplantının sonunda uzlaşma sağlıyor. Geçtiğimiz senelerde 4. toplantının ardından karara varan komisyon, 2023 yılında alışılmışın dışına çıkarak her yıl yapılan 4 toplantının sayısını 3'e düşürdü.3. toplantının ardından teklif Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu ve onayının ardından kamuoyuna açıklandı.

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLDU?

2023 yılında, 7 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının neticesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücreti 22 Aralık 2022 tarihinde duyurmuştu. Yeni Asgari Ücret, 8 bin 506 lira olarak açıklanırken 2023'ün ilk yarısında asgari ücrete gelen zam yüzde 54,5'e ulaşmıştı. Temmuz ayında ise asgari ücret üzerinde iyileştirme yapılmış ve Başkan Erdoğan'ın 'Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyiz' açıklamasının ardından asgari ücrete yüzde 34,04 oranında ara zam yapılmıştı.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü, saat 13.30'da düzenledi. İkinci toplantının ise 18 Aralık Pazartesi günü yapılmasına karar verildi. Asgari ücretin netleşmesi için her yıl komisyon, genellikle dört kez toplanıyor. Bu nedenle 2024 yeni asgari ücretin ve asgari ücrete gelecek zam kararının, Aralık ayının son haftasında, 4. toplantıdan sonra belli olacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret 3. toplantısı için tarih ise henüz belli değil ancak bu hafta içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak: 6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 17.438 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.441,34 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 174,38 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.615,72 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 14.822,48 ₺

YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.108 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.535,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 181,08 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.716,32 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.392,57 ₺

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.780 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.629,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 187,81 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.817,052 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.963,24 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 19.450

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.723 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 194,51 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.917 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 16.532 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺

YÜZDE 55 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 27.028 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.788 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 270,28 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.058 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 23.000 ₺

YÜZDE 60 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 27.900₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 3.906 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 279,00 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.185 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 23.715 ₺

YÜZDE 65 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 28.772 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.028 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 287,72 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.315 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 24.457 ₺

YÜZDE 70 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 29.644 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.150 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 294,44 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.444 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 25.200 ₺

YÜZDE 75 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 30.516 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.272 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 305,16 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.577 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 25.939 ₺

YÜZDE 80 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 31.388 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 4.394 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 313, 88 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 4.707 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 26.680 ₺

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