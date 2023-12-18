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Bu yıl üç aylar başlangıcı ne zaman? | Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri | DİYANET 2024 TAKVİMİ

Diyanet tarafından belirlenen 2024 yılı takvimi geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Her yıl 11 gün geriye giden dini bayram tarihleri ve üç aylar başlangıcı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Üç aylar ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı araştırılırken Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 22:31
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Bu yıl üç aylar başlangıcı ne zaman? | Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri | DİYANET 2024 TAKVİMİ

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? | Yeni yıla kısa bir süre kala 2024'ün dini günleri merak edilmeye başlandı. Hicri takvim nedeniyle her yıl 11 gün geriye çeken dini günlerden üç ayların ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Üç aylar ne zaman başlıyor? Hicri takvim üç aylar başlangıcı ne zaman?' sorularının cevabını araştırıyor. Detayları haberimizde derledik...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl Ocak ayının 2. haftasında denk geliyor.

Üç ayların başlangıç tarihi 12 Ocak Cuma 2024. Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe, Miraç Kandili 6 Şubat Salı, Berat Kandili ise 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.

RECEP, ŞABAN, RAMAZAN ÜÇ AYLAR DİYANET 2024 TAKVİMİ

👉Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma

👉Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe

👉Miraç Kandili - 6 Şubat Salı

👉Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi

👉Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi

👉Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

👉Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

👉RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

👉RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

👉RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma

👉Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

👉KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar

👉KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

👉KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı

👉KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba

👉Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar

👉Aşure günü – 16 Temmuz Salı

👉Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi

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