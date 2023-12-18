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AÖL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | AÖL sınav yeri öğrenme - Giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL sınav yerleri, Açık Lise sınavlarına girecek öğrencilerin erişimine açıldı. MEB tarafından yayımlanan Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgelerini görmek isteyenler arama motorlarında 'AÖL Giriş belgesi sorgulama ekranı 2023, AÖL sınav yeri öğrenme - Giriş belgesi nasıl alınır?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 12:01
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AÖL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | AÖL sınav yeri öğrenme - Giriş belgesi nasıl alınır?

AÖL GİRİŞ BELGESİ SORGULA | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) sınavları 2023-2024 yılının ilk döneminde Aralık ayında yapılacak. MEB tarafından AÖL sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İşte ÖL Giriş belgesi sorgulama ekranı 2023, AÖL sınav yeri öğrenme - Giriş belgesi nasıl alınır? sorularının cevabı...

AÖL GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL sınav yerleri 18 Aralık'ta erişime açılacak. Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

-Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

-Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL SINAV YERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2023

AÖL 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınav takvimi ise şu şekilde:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da.

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 oturum, açık öğretim liseleri ise 3 oturum hAlinde gerçekleştirilecektir. Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 sorudan oluşacak testler halinde olacaktır.

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