AÖL ÇIKMIŞ SORULAR | 📝MEB AÖL çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF indir

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) sınavları 2023-2024 yılının ilk döneminde Aralık ayında yapılacak. Öğrenciler sınavda başarılı olmak için çıkmış soruları çözmek isterken binlerce adayın birbiriyle yarışacağı sınava katılacak adaylar için ' AÖL çıkmış soruları ve MEB AÖL çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF indir' konularını derledik.

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR 2020 ARALIK AYI 1. OTURUM

Tarih

1. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tagar

B) Anav

C) Karasuk

D) Andronova

2. Türklerin kurduğu ilk teşkilatlı devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hazar Devleti

B) Kutluk Devleti

C) Uygur Devleti

D) Asya Hun Devleti

3. Tarihte "Türk" adını ilk kez resmi devlet adı olarak kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Kök Türk Devleti

B) İtil Bulgar Devleti

C) Ak Hun Devleti

D) Uygur Devleti

4. Uygurlar Mani dinini hangi hükümdar döneminde kabul etmiştir?

A) Baga Tarkan

B) Bögü Kağan

C) Moyen Çor Kağan

D) Kutluk Bilge Kül Kağan

5. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde "aile" anlamına gelmektedir?

A) Boy

B) Urug

C) Budun

D) Oguş

Coğrafya

1. Kutup bölgelerinde yaşayan hayvanlar genelde uzun beyaz tüylerle kaplı deriye sahipken sıcak çöllerdeki hayvanlar ise çoğunlukla susuzluğa dayanıklı olup arazinin rengine uyan derileri tüysüzdür. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kutuplarda hayvan türü sayısı azdır.

B) Kutuplarda bitki örtüsü gelişmemiştir.

C) Doğal şartlar canlıların özelliklerini etkiler.

D) Çöl canlılarının suya ihtiyacı yoktur.

2. Kristof Kolomb, Magellan ve Vasco de Gama'nın seyahatlerinde yararlandığı Coğrafya Rehberi adlı eserin sahibi olan Eski Çağ'ın gök bilimcisi ve matematikçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tales

B) Uluğ Bey

C) Strabon

D) Batlamyus

3. Güneş ışınlarının yere düşme açısı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Buna bağlı olarak sıcaklık değerleri de kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilgili değildir?

A) Çizgisel hızın kutuplara gidildikçe yavaşlaması

B) Tarım yapılan üst sınırın kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşması

C) Denizlerdeki tuzluluk oranının kutuplara doğru azalması

D) Kutuplara gidildikçe geniş yapraklı ağaçların yerlerini iğne yapraklılara bırakması

4. Aşağıdakilerden hangisi 3 Ocak ve 4 Temmuz'da astronomik açıdan yaşanan bir durumdur?

A) Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi başlar.

B) Dünya'nın Güneş'e en yakın ve en uzak olduğu zamanlardır.

C) Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz süresi eşitlenir.

D) Yengeç Dönencesi'nde öğle vakti cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1. Gayb ile ilgili konuların bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vahiy

B) Akıl

C) Duyular

D) Sezgi

2. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlali olarak değerlendirilemez?

A) Gıybet ve dedikodu yapmak

B) Başkasının özel hayatını araştırmak

C) İhtiyaç sahibine yardımı gizli yapmak

D) Kişinin izni olmadan telefonunu dinlemek

3. "Âlimin, ibadet edene üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler peygamberlerin varisleridir." Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) İbadetin faydaları

B) İlim elde etmenin yolu

C) Peygamberlere duyulan sevgi

D) İlim sahibi olmanın önemi

4. Aşağıdaki ayetlerin hangisi doğru bilginin önemi ile ilgili değildir?

A) "Hakkında kesin bilgi sahibi olma dığın şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur." (İsrâ suresi, 36. ayet)

B) "Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı; şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi." (Nahl suresi, 78. ayet)

C) "Ey müminler! Size bir fâsık haber getirirse bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için onun doğruluğunu araştırın." (Hucurât suresi, 6. ayet)

D) "Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz…" (Yûnus suresi, 36. ayet)

5. "Allah'ım! Huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım." Aşağıdakilerden hangisi bu hadis te sakınılması istenen durumlar dan biri değildir?

A) Canlılara karşı merhametsiz olmak

B) Bilginin gerektirdiği şekilde amel etmemek

C) İstek ve arzularda aşırıya kaçmak

D) Allah'a gerektiği gibi saygı duymamak

Felsefe

1. "İnsan kendisi ve dünya üzerine düşünen tek varlıktır." ifadesinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Her canlı, içinde bulunduğu dünyayı merak eder.

B) İnsan, varlığının nedeniyle ilgili görüşler üretir.

C) Düşünme insana özgü bir etkinliktir.

D) İnsan düşünme yoluyla doğayı kavrar.

2. Düşünen öznenin kendi üstüne dönerek düşünmesi, duygularına, algılarına, bilgilerine ve kavrayışlarına bağlı olarak kendini anlama, tanıma ya da

bilme yeteneğidir. Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim

B) Özbilinç

C) Özne

D) Nesne

3. Platon: Var olanı bilmek için düşüncenin yöntemli bir çalışmasıdır.

Aristoteles: Var olanın ilk ilkelerinin ve temellerinin araştırılmasıdır.

El-Kindî: İnsanın, gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmesidir. Verilen felsefe tanımlarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğaya eleştirel bir bakışla yaklaşmaları

B) Ahlakı temellendirmeye çalışmaları

C) Var olanı bilme çabasında olmaları

D) İnsanın bilme yetisinin sınırlı olduğunu vurgulamaları

4. Yeşillikler ve ormanlıklar, bir âşık için mutluluk kaynağı sayılırken bir avcı için avcılık yapılacak yer olarak görülür. Bu sözün anlamından hareketle

filozoflar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Doğayı birbiriyle uyumlu bir bütün olarak gördükleri

B) Varoluşun insan için bir anlamı olmadığını düşündükleri

C) Aynı gerçeği kendi görüş açılarına göre yorumladıkları

D) Mutluluğun doğada aranması gerektiğini söyledikleri

5. Özne olarak insanın, nesne olarak var olanla karşılaşması ve bunun sonucunda ortaya ürün olarak bilgiyi çıkarmasına bilme denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bilme sürecinde yer alan kavramlardan değildir?

A) Özne

B) Nesne

C) Bilgi

D) Çelişki

İngilizce

1. A - - - - is a person who writes plays for the theatres.

A) representative

B) playwright

C) dentist

D) clerk

2. I cook different kinds of meals every day but my sister - - - -.

A) isn't

B) hasn't

C) doesn't

D) didn't

3. NAME Sandra OCCUPATION dancer NATIONALITY ?

A) Spanish

B) Argentina

C) Germany

D) Bulgaria

4. I have got a dog. - - - - name is Şeftali.

A) It

B) It's

C) It is

D) Its

