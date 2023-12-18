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1 Ocak okullar tatil mi 2024? Okullar 3 GÜN TATİL mi olacak? MEB SON DAKİKA

Yılın son günleri yaklaşırken yılbaşı tatili için hangi günlerin belirlendiği merak konusu oldu. 1 Ocak okullar tatil mi? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. 2024'ün ilk günü 1 Ocak resmi tatil olarak geçiyor. Peki, okullar 3 gün tatil mi olacak? MEB son dakika açıklaması ve güncel gelişmeler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 22:10 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 22:31
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1 Ocak okullar tatil mi 2024? Okullar 3 GÜN TATİL mi olacak? MEB SON DAKİKA

MEB SON DAKİKA | Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. 2023'ün son günleri yaşanırken öğrenciler ve öğretmenler 1 Ocak okullar tatil mi 2024? sorusunu araştırıyor. Bu yıl okullar 3 gün tatil mi olacak? Eğitimcileri ve velirleri yakından ilgilendiren 1 Ocak tatili ile ilgili bilinmesi gereken detayları sizler için derledik.

1 OCAK 2024 OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak 2024 resmi tatil olarak belirlenmiştir. Bu yıl 1 Ocak Pazatesi gününe denk geliyor. Kamu kuruluşlarında resmi tatil olan 1 Ocak okullar da tatil olacak, yani o gün ders işlenmeyecek. 31 Ocak Pazar günü ise resmi tatil değil.

OKULLAR 3 GÜN MÜ TATİL OLACAK?

Bu yıl 1 Ocak Pazartesi gününe denk geldiği için kendisinden önceki cumartesi ve pazar günleri de ders olmadığı için okullar 3 gün tatil olmuş oluyor. Yılbaşı tatili için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca bir açıklama yapılmadı.

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