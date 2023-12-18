1 Ocak okullar tatil mi 2024? Okullar 3 GÜN TATİL mi olacak? MEB SON DAKİKA

MEB SON DAKİKA | Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. 2023'ün son günleri yaşanırken öğrenciler ve öğretmenler 1 Ocak okullar tatil mi 2024? sorusunu araştırıyor. Bu yıl okullar 3 gün tatil mi olacak? Eğitimcileri ve velirleri yakından ilgilendiren 1 Ocak tatili ile ilgili bilinmesi gereken detayları sizler için derledik.

1 OCAK 2024 OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak 2024 resmi tatil olarak belirlenmiştir. Bu yıl 1 Ocak Pazatesi gününe denk geliyor. Kamu kuruluşlarında resmi tatil olan 1 Ocak okullar da tatil olacak, yani o gün ders işlenmeyecek. 31 Ocak Pazar günü ise resmi tatil değil.

OKULLAR 3 GÜN MÜ TATİL OLACAK?

Bu yıl 1 Ocak Pazartesi gününe denk geldiği için kendisinden önceki cumartesi ve pazar günleri de ders olmadığı için okullar 3 gün tatil olmuş oluyor. Yılbaşı tatili için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca bir açıklama yapılmadı.