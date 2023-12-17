Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI SON DAKİKA | İSKİ baraj doluluk oranı 17 Aralık 2023

İSTANBUL BARAJLARI SON DAKİKA | İSKİ baraj doluluk oranı 17 Aralık 2023

17 Aralık 2023 Pazar günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 40'ın üzerine çıktı. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 47.45 ölçüldü. İşte 17 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 10:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL BARAJLARI SON DAKİKA | İSKİ baraj doluluk oranı 17 Aralık 2023

BARAJ DOLULUK ORANI 17 ARALIK İSTANBUL | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 13.26 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 82,23 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 17 Aralık 2023 Pazar günü yüzde 47,45 olarak ölçüldü.

💦17 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

17 Aralık Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 47,45 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 17 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %65,83

🚿 Darlık Barajı: %58,44

🚿 Elmalı Barajı: %82,23

🚿 Terkos Barajı: %27,26

🚿 Alibey Barajı: %51,73

🚿 Büyükçekmece Barajı: %26,9

🚿 Sazlıdere Barajı: %23,43

🚿 Istrancalar Barajı: %48,46

🚿 Kazandere Barajı: %18,2

🚿 Pabuçdere Barajı: %13,26

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Altın Kafes dizisinde 'Beyoğlu Ailesi'nin sırlar perdesi!
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül!
Aslan'a dönecek mi? Sözleşmesinde...
G.Saray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
tv8 5 CANLI İZLE!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
Kanal D CANLI İZLE (HD) - Kanal D YAYIN AKIŞI / KANAL D CANLI İZLE📺
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta - Salernitana maçı ne zaman? Atalanta - Salernitana maçı ne zaman? 10:50
Girona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? Girona - Deportivo Alaves maçı ne zaman? 10:46
F.Bahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık... F.Bahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık... 10:43
Güneş'e flaş bir teklif daha! Güneş'e flaş bir teklif daha! 10:39
Doncic triple-double yaptı! Mavericks kazandı Doncic triple-double yaptı! Mavericks kazandı 10:25
Aslan'a dönecek mi? Sözleşmesinde... Aslan'a dönecek mi? Sözleşmesinde... 09:51
Daha Eski
G.Saray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için... G.Saray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için... 09:40
G.Saray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! G.Saray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! 09:31
Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman? Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman? 09:18
Teklifleri reddetme nedeni belli oldu! Teklifleri reddetme nedeni belli oldu! 09:16
Bugün kimin maçı var? 17 Aralık 2023 Bugün kimin maçı var? 17 Aralık 2023 08:50
Sözleşmesi dondurulabilir! Aslan'da sıcak gelişme Sözleşmesi dondurulabilir! Aslan'da sıcak gelişme 08:19