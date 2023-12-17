ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2024 | Asgari ücret 2. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2024 | Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret ara zam toplantısının ilki gerçekleştirildi. TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında düzenlenen ilk toplantının ardından asgari ücret zammı ikinci toplantı tarihi merak konusu oldu. İlk toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 2. toplantının tarihini duyurdu. Peki asgari ücret 2. toplantı ne zaman? İşte toplantıda konuşulacak rakamlar (2024 Asgari ücret zammı) ve merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

11 Aralık Pazartesi günü yapılan ilk toplantının ardından açıklamalarda bulun TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda herhangi bir ücret konusu görüşülmediğini belirterek "Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantı tarihi 18 Aralık Pazartesi olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET 1. TOPLANTIDA KONUŞULAN RAKAMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı açılış konuşmasında "Asgari ücreti çalışanlarımızın gelirini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı, işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetlerinin katılımıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ilk toplantı, işçi ve işveren temsilcileri yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ heyeti, işveren tarafını temsilen ise TİSK heyeti katıldı. Toplantı çerçevesinde brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanan mevcut asgari ücret için yapılacak zam oranı, komisyon tarafından masaya yatırıldı.

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Toplantıda bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Işıkhan, komisyon toplantılarının bugüne kadar sosyal diyaloğun, iş birliğinin, açık işletişim ve akil bir değerlendirme anlayışı ile ortak akıl ve uzlaşı ile gerçekleşeceğine inandığını belirtti. Asgari ücretin, çalışma hayatında çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden önemli sosyal politika aracı olduğunu da dile getiren Işıkhan, "Asgari ücret düzeyi esasında tüm gelirleri dolaylı olarak etkilemesi sebebiyle sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil, aynı zamanda tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Asgari ücretin belirlenmesi çalışma barışının yanı sıra işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi iş gücü piyasası dinamikleri açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Bu çerçevede şartlar ne olursa olsun 21 yıldır gerek kayıt dışı istihdamda gerek işsizlikle yaptığımız mücadeleye devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.

"ÜÇLÜ DİYALOG MEKANİZMASI İŞLEMEYE DEVAM EDECEK"

Ekonomideki genel toparlanma ve yeniden büyüme sürecinin etkisi ile gelecek yıl daha sevindirici bir istihdam artışı beklediklerini dile getirerek, "İnşallah bu yüzyılda her alanda güçlü bir Türkiye'den söz edeceğiz. 2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatı ile asgari ücreti tespit etmektir. Asgari ücret tespit komisyonumuzun getirdiği sosyal diyalog ortamı, bu hedeflerimize ulaşmak için son derece önemli bir mekanizmadır. Komisyon değerlendirmelerini yaparken ücretler genel düzeyini ve işçilerimizin geçim şartlarını da göz önüne almaktadır. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşulları dikkate alarak bu tespiti yapmaktadır. Bugüne kadar işçi, işveren ve kamu arasında oluşturduğumuz üçlü diyalog mekanizması etkin bir şekilde işlemiş ve işlemeye de devam edecektir" açıklamasında bulundu.

"REFAH ARTIŞINDAN DA PAY VERDİK"

Bir yılda toplamda yüzde 107'lik bir zam oranı ile işçileri ve emekleri enflasyona ezdirmeme iradesi gösterdiklerini söyleyen Işıkhan, "Böylece çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi, refah artışından da pay vermiş olduk. İşçilerimizi ve işverenlerimizi birlikte korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz bir diğer uygulama olan ve 2023 yılının ilk altı aylık dönemi için aylık 400 lira düzeyinde verilen asgari ücret desteğini yılın ikinci altı ayı için 500 liraya çıkardık. Yine asgari ücret açısından yaşanan bir diğer önemli gelişme, 2022 yılından itibaren tüm ücret düzeylerinin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasıdır. İnşallah 2024 yılı içinde hem işçimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceğiz.

2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanları enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceklerini de söyleyen Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar hem çalışanlarımızı hem de işverenlerimizin yanında olduysak bugün de aynı hassasiyetle hareket edeceğiz. Tüm paydaşların özgür iradeleri ile tekliflerini ve görüşlerini ortaya koyacakları üçlü diyalog mekanizmasını başarıyla yürüteceğimize yürekten inanıyorum. İşçimiz kazanırsa Türkiye kazanır, işverenimiz kazanırsa Türkiye kazanır anlayışıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Türkiye yüzyılının çalışma hayatını hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu için de geçmişten bugüne sürece katkı sağlayan işçi ve işveren temsilcilerimizin sağduyusuna ve gayretlerine güveniyoruz. Aziz milletimize ve Türkiye'nin üretimine katkı sunan tüm çalışanlarımıza en derin saygılarımı sunarken toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısını ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. "İlkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" mesajı veren ve 11 Aralık Pazartesi günü görüşmelere başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına işaret eden Bakan Işıkhan, "Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor" şeklinde konuştu.

Temmuz ayındaki gibi hızlı bir şekilde taraflara bir araya gelip Pazartesi günü süreci başlatacaklarını söyleyen Işıkhan, "Komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor, teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak" dedi.

İŞVERENE DESTEK VERİLECEK Mİ?

Süreci Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da arz ettiğini ifade eden Bakan Işıkhan, "İlkemiz her zamanki gibi çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek" mesajını yineledi. Öte yandan "İşveren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu" sorusunu da cevapsız bırakmayan Bakan Işıkhan, "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz" cevabını verdi.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücrette de en az memura yapılacak zam oranında artış beklenirken halihazırda brüt 13.414,50 ₺ ve net 11.402,32 ₺ olan asgari ücretin yeni zamla birlikte brüt 19.451,02 ve net 16.533,36 ₺ olması ihtimalleri konuşuluyor.

TABAN TEKLİF AÇLIK SINIRI OLACAK

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, zam masasında işçileri temsil edecek Türk-İş'in pazarlığı, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liranın üzerinden başlatacağını belirtti. Asgari ücretin bu rakamın üzerinde olması gerektiğini belirterek "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda, insan üç ay bu ücretle idare edemiyor" diyen Atalay, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını kaydetti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'ENFLASYONA EZDİRMEYİZ' ÇIKIŞI

Başkan Erdoğan, kendisine sorulan 'asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı iddiaları ve hem de Bakan Işıkhan'ın tek zam açıklaması' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz." şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ bu yıl 5 kişilik heyete 4 asgari ücretli işçi verecek. TÜRK-İŞ heyetinde sadece, heyete başkanlık edecek üye sendikacı olacak. Komisyonda işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Komisyonda TİSK ve kamu adına da beşer kişilik üye görev yapacak.

"İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİNİN MAKSİMUM FAYDASI GÖZETİLECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını belirterek, şu an teknik hazırlıkların yapıldığını söyledi. Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini kaydeden Bakan Işıkhan, "Allah izin verirse sosyal diyalog kanallarını geliştirerek, hep birlikte, her iki tarafın da işçi ve işveren kesiminin de maksimum fayda elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum. Tıpkı temmuz ayında yaptığımız görüşme gibi. Onda da fark ettiyseniz çok iyi bir şekilde yönettik sosyal diyalog sürecini. Allah utandırmazsa, inşallah aralık ayında bu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aralık sonunda bitirmek zorundayız. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2023 yılının asgari ücret tutarını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, alışılmışın dışına çıkarak her yıl yapılan 4 toplantının sayısını 3'e düşürdü. 20 Aralık'ta yapılan son toplantının ardından asgari ücret, 22 Aralık 2022 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11.402 olarak uygulanıyor. Yeni asgari ücret belirlenirken 3 başlık referans olacak: 6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39,61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.

Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu. İşte yeni zam tablosu:

YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 17.438,2 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.441,34 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 174,38 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.615,72 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 14.822,48 ₺

YÜZDE 35 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.108,9 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.535,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 181,08 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.716,32 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.392,57 ₺

YÜZDE 40 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 18.780,3 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.629,24 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 187,81 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.817,052 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 15.963,24 ₺

YÜZDE 45 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 19.450 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.723 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 194,51 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 2.917 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 16.532 ₺

YÜZDE 50 ZAM YAPILIRSA:

💰 BRÜT ASGARİ ÜCRET: 20.121,75 ₺

💰 SGK PRİMİ (%14): 2.817,45 ₺

💰 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ (%1): 201,217 ₺

💰 KESİNTİLER TOPLAMI: 3.018,667 ₺

💰 NET ASGARİ ÜCRET: 17.103,083 ₺