TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | TSK KPSS'siz personel alımı başvuru şartları, son başvuru tarihi

TSK PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), KPSS şartı olmadan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların başlamasının ardından adaylar arama motorlarında 'TSK KPSS'siz personel alımı başvuru şartları nedir, son başvuru tarihi ne zaman?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

TSK KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) KPSS şartı aranmaksızın dış kaynaktan bando sınıfı için muvazzaf astsubay alımı yapacak. Muvazzaf astsubay başvuruları 24 Aralık 2023 pazar günü sona erecek.

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TSK KPSS'SİZ ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

👉Lisans (Yüksek Lisans ve Doktora Dahil) düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1996 ve daha sonraki doğumlular) başvuru yapabilir.

👉Müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacak.

👉Yapılacak yazılı sınavda, değerlendirme testinde, fiziki yeterlik testinde ve mülakat sınavında başarılı olup yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunanlar alınacak.

👉Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavında başarılı olanlar alınacak.

TSK KPSS'SİZ PERSEONEL ALIMI AÇILAN KONTENJANLAR

Milli Savunma Bakanlığı; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bando sınıfı muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere 55 astsubay alacak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına 26,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 15,

Hava Kuvvetleri Komutanlığına 14 muvazzaf astsubay alınacak.

TSK KPSS'SİZ PERSEONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar ön başvurularını 24 Aralık 2023 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

TSK KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI ÖN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TSK KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BARAJ PUANI KAÇ?

Ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar Genel Kültür sınavına çağrılacak, Genel Kültür Sınavından 50 puan ve üzerinde alan adaylar ikinci seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacak. İkinci seçim aşamasına çağrılacak aday miktarı; Genel Kültür Sınavı puanları, kontenjanlar ve ihtiyaç duyulan aday sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

En düşük puanlı adayın puanı "Baraj Puanı" olacak. Son sırada bulunan aday ile aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacak.

Seçim aşamalarında ulaşım ve kalacak yer ihtiyacının karşılanması sorumluluğu adayların kendisine ait olacak. Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri Ankara'da icra edilecek.