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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU 15 ARALIK - MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'in yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef'in 15 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde ödül oyununu kazanan isim kim oldu? İşte yanıtı..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 01:01 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 01:30
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU 15 ARALIK - MasterChef ödül oyununu kim kazandı?
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 15 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, Bursa'nın yöresel yemeklerini yapacaklar. Tüm yarışmacılar çeşitli yemekler ortaya çıkarırken ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef'in 15 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın 15 Aralık Cuma günü ödül oyununu kazanan isim Barbaros oldu.

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