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1 OCAK HASTANELER AÇIK MI 2024? | 1 Ocak sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?

Yılbaşına sayılı günler kala 1 Ocak ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Yeni yılın ilk günü olması sebebiyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan 1 Ocak hakkında, en çok araştırılan konulardan birisi ise '1 Ocak hastaneler açık mı 2024? 1 Ocak sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?' oldu. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:20 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 15:40
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1 OCAK HASTANELER AÇIK MI 2024? | 1 Ocak sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?

2024 yılına sayılı günler kala yeni yıl heyecanı yaşayan milyonlarca vatandaş, 2024'ün son günü için araştırmalara başladı. Yılın ilk gününde hangi kurumların çalışıp hangilerinin kapalı olacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 1 Ocak 2024 hastaneler açık mı? 1 Ocak sağlık ocağı, ASM'ler, eczaneler açık mı?

1 OCAK HASTANELER AÇIK MI 2024?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 1 Ocak Pazartesi günü hastanelerin yalnızca Acil Servis bölümleri açık olacaktır.

1 OCAK 2024 SAĞLIK OCAĞI, AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇIK MI KAPALI MI?

1 Pcak 2024 Pazartesi günü, Aile Sağlığı Merkezi (ASM), eski adıyla Sağlık Ocakları hizmet vermemektedir. Dolayısıyla burada çalışan aile hekimleri de resmi tatil olan 1 Ocak Pazartesi günleri çalışmamaktadır. Aile hekimleri, 2 Ocak Salı gününden itibaren çalışmaya başlayacaktır.

1 OCAK 2024 ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak 2024 Pazartesi günü resmi tatil olduğundan eczaneler kapalı olacaktır. Eczane görevlileri, tatilin ardından yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacak. Ancak nöbetçi eczaneler, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir.

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