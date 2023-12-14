Haberler Haberler S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ın yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. S Sport nasıl izlenir?, S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 08:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Şampiyonlar Ligi gruplarında büyük sürpriz! Son 16 turuna çıkan takımlar belli oldu: İşte kura çekimi tarihi ve tüm detaylar…
Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü Gazze diplomasisi sonrası BM'de tarihi oylama: "Siyonaziler kaybetmeye mahkum!"
F.Bahçe'de Martial kapışması!
G.Saraylı yıldıza bundan sonra forma yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BİM'DE BU CUMA | 15 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu
31 ARALIK TATİL Mİ 2023? | 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Emekliye yüzde kaç zam gelecek? Emekli maaşı ne kadar olacak?
MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2024 memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 2024 | Asgari ücret zammında 2. toplantı yaklaşıyor! İşte masadaki rakamlar
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 14 Aralık bugün kimin maçı var? 07:28
G.Saray Portekiz'de farklı kazandı! G.Saray Portekiz'de farklı kazandı! 01:14
Barça son maçta Antwerp'e takıldı! Barça son maçta Antwerp'e takıldı! 01:02
Milan yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek! Milan yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek! 01:01
Celtic kazanarak veda etti! Celtic kazanarak veda etti! 01:01
Atletico Madrid lider turladı! Atletico Madrid lider turladı! 01:01
Daha Eski
PSG son 16 biletini kaptı! PSG son 16 biletini kaptı! 01:01
Porto adını son 16 turuna yazdırdı! Porto adını son 16 turuna yazdırdı! 01:01
Milan yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek! Milan yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek! 00:59
Celtic kazanarak veda etti! Celtic kazanarak veda etti! 00:59
PSG son 16 biletini kaptı! PSG son 16 biletini kaptı! 00:57
Atletico Madrid lider turladı! Atletico Madrid lider turladı! 00:56