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ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ | Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (15 Aralık 2023)

Esenyurt'ta 15 Aralık Cuma günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Esenyurt elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 15 Aralık 2023 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 02:02 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 02:30
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ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ | Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (15 Aralık 2023)

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Esenyurt'ta bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte BEDAŞ Esenyurt 15 Aralık Cuma günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

ESENYURT ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1405., 1415., 1429., 1430., 1431., 1432. sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119., 122. sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce -CERRAHPAŞA mah sk / KOCA MUSTAFAPAŞA mah sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2299. sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 103., 121., 122., 169., 171., 181., 182., 183., 184., 22., EKİN, OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk / TURGUT ÖZAL mah 22., 35., OKTAY RIFAT sk / ZAFER mah 168., EKİN sk bölgelerinde 15/12/2023 09:00:00 - 15/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

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