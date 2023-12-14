Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI | 14 Aralık Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CANLI | 14 Aralık Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 14 Aralık Perşembe - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de gün içinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 14 Aralık altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 07:20 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 07:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ALTIN FİYATLARI CANLI | 14 Aralık Perşembe 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 14 Aralık Perşembe günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

14 Aralık Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.895,76₺

Gram altın satış: 1.896,09₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.190,00₺

Çeyrek altın satış: 3.250,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.400,00₺

Yarım altın satış: 6.500,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.760,00₺

Tam altın satış: 12.951,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.807,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.001,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.094,00₺

Ata altın satış: 13.288,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Aralık Perşembe günü saat 06.04 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner geceye derin yırtmacıyla damga vurdu! Siz bir de Miray Daner'in annesini görün!
Dijital telif için Google ile masaya oturulacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Bu kırmızı çizgimiz
F.Bahçe'de Martial kapışması!
G.Saraylı yıldıza bundan sonra forma yok!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 2024 | Asgari ücret zammında 2. toplantı yaklaşıyor! İşte masadaki rakamlar
A101'DE İZDİHAM YARATACAK İNDİRİM | A 101 Aldın Aldın 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu SAKIN KAÇIRMAYIN
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi
Evde Bakım aylığı yatan iller listesi 2023 Aralık
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Portekiz'de farklı kazandı! G.Saray Portekiz'de farklı kazandı! 01:14
Barça son maçta Antwerp'e takıldı! Barça son maçta Antwerp'e takıldı! 01:02
Milan yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek! Milan yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek! 01:01
Celtic kazanarak veda etti! Celtic kazanarak veda etti! 01:01
Atletico Madrid lider turladı! Atletico Madrid lider turladı! 01:01
PSG son 16 biletini kaptı! PSG son 16 biletini kaptı! 01:01
Daha Eski
Porto adını son 16 turuna yazdırdı! Porto adını son 16 turuna yazdırdı! 01:01
Milan yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek! Milan yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek! 00:59
Celtic kazanarak veda etti! Celtic kazanarak veda etti! 00:59
PSG son 16 biletini kaptı! PSG son 16 biletini kaptı! 00:57
Atletico Madrid lider turladı! Atletico Madrid lider turladı! 00:56
Porto adını son 16 turuna yazdırdı! Porto adını son 16 turuna yazdırdı! 00:55