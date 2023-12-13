Haberler Haberler S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri yayınlayan S Sport ve S Sport Plus'ın yayın detayları ve frekans bilgileri merak ediliyor. S Sport nasıl izlenir?, S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:41 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
S SPORT CANLI YAYIN İZLE - S Sport Plus frekans bilgileri

Birçok spor branşının Türkiye'de yayıncılığını üstlenen S Sport, özellkşe THY Euroleague, Serie A, La Liga gibi dev ligleri de yayınlıyor. Sporseverlerin sık sık izlediği S Sport'un yayın bilgileri de araştırılıyor. S Sport Plus ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Peki, S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus frekans bilgileri ne? Nasıl üye olunur? TV'de nasıl izlenir? İşte detaylar...

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ NE? NASIL ÜYE OLUNUR? TV'DE NASIL İZLENİR?

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz.

S SPORT PLUS CANLI İZLE

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Esin Çepni yeni aşkını ilan etti! Sevgilisiyle özel anlarını paylaştı! Bilal Hancı'nın ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşalamıştı...
Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK'nın partisi DEM'i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?
Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor
G.Saray'dan çifte transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Merkür retrosu ne zaman bitecek?
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi
📺 tv8 CANLI İZLE | tv8 İZLE kesintisiz HD CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE!
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan dev gelirden oldu! İşte o rakam Aslan dev gelirden oldu! İşte o rakam 10:19
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı! 10:15
G.Saray'dan çifte transfer bombası! G.Saray'dan çifte transfer bombası! 10:04
Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor Yönetim 6 numaraya dinamo getiriyor 09:48
Buruk'a eleştiri! "Bir kez daha geç kaldı" Buruk'a eleştiri! "Bir kez daha geç kaldı" 09:43
West Ham United - Freiburg maçı ne zaman? West Ham United - Freiburg maçı ne zaman? 09:31
Daha Eski
Giorgio Chiellini emekli olduğunu açıkladı! Giorgio Chiellini emekli olduğunu açıkladı! 09:26
RB Leipzig - Young Boys maçı ne zaman? RB Leipzig - Young Boys maçı ne zaman? 09:09
Çalımbay ile yollar ayrılıyor mu? Çalımbay ile yollar ayrılıyor mu? 09:08
Çarpıcı yorum! "En çok ona üzüldüm" Çarpıcı yorum! "En çok ona üzüldüm" 09:04
O isme sert tepki: Vurdumduymaz O isme sert tepki: Vurdumduymaz 08:21
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi Galatasaray muhtemel rakipleri UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi Galatasaray muhtemel rakipleri 08:17