MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİLERİ 2023 | Merkür Retrosu hangi burcu nasıl etkileyecek?

MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİLERİ 2023 | Merkür'ün gerçekten geriye gitmediği, ancak Dünya'nın daha hızlı hareket ettiği için Merkür'ün gökyüzünde geriye doğru ilerlediği bir optik yanılsama olan Merkür retrosu, geri dönüşlerle ünlü bir zaman dilimidir. Eski aşkların, dostların ve hatta iş konusunda eski tekliflerin yeniden karşınıza çıkabileceği bu süreçte, yanılsamalara kanmamalısınız. Peki Merkür Retrosu hangi burcu nasıl etkileyecek? İşte merkür retrosuna ilişkin merak edilenler...

SON MERKÜR RETROSU OĞLAK BURCUNDA

2023 yılının son Merkür retrosu, Oğlak burcunda gerçekleşti. Retro, 12 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 1 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Merkür retrosu, iletişim, ulaşım, teknoloji, ticaret ve sözleşmeler gibi konularda sorunlara neden olabilir. Bu dönemde dikkatli olmak ve planlı hareket etmek önemlidir.

Merkür Retrosunun KOÇ burcuna etkileri:

♈İş arkadaşlarıyla anlaşmazlıklara dikkat. ♈Önemli kararlar vermeden önce iyice düşün. ♈Eski sevgililerinle karşılaşma olasılığı yüksek.

Merkür Retrosunun BOĞA burcuna etkileri:

♉Maddi konularda dikkatli ol. ♉Borçlara dikkat. ♉Yakın çevrenle anlaşmazlıklar olabilir .

Merkür Retrosunun İKİZLER burcuna etkileri:

♊İletişimde sorunlar yaşanabilir. ♊Yanlış anlaşılmalara dikkat. ♊Eski dostlarla karşılaşma olasılığı yüksek.

Merkür Retrosunun YENGEÇ burcuna etkileri:

♋Ev ve aile hayatında sorunlar yaşanabilir. ♋Evcil hayvanlarla ilgili sorunlar olabilir. ♋Eski ilişkilerin hatırası canlanabilir.

Merkür Retrosunun ASLAN burcuna etkileri:

♌Kariyer hayatında sorunlar yaşanabilir. ♌Yeni projelere başlamak için uygun bir dönem değil. ♌Eski aşkların hatırası canlanabilir.

Merkür Retrosunun BAŞAK burcuna etkileri:

♍Sağlık sorunları yaşanabilir. ♍Diyet ve egzersiz programlarına dikkat et. ♍Eski arkadaşlarınla karşılaşma olasılığı yüksek.

Merkür Retrosunun TERAZİ burcuna etkileri:

♎İlişkilerde sorunlar yaşanabilir. ♎Partnerinle anlaşmazlıklar olabilir. ♎Eski sevgililerinle karşılaşma olasılığı yüksek.

Merkür Retrosunun AKREP burcuna etkileri:

♏Parasal konularda sorunlar yaşanabilir. ♏Borçlara dikkat. ♏Eski ilişkilerin hatırası canlanabilir.

Merkür Retrosunun YAY burcuna etkileri:

♐Eğitim ve seyahatlerde sorunlar yaşanabilir. ♐Yurt dışı bağlantılı işlerde dikkatli ol. ♐Eski dostlarla karşılaşma olasılığı yüksek.

Merkür Retrosunun OĞLAK burcuna etkileri:

♑İş hayatında sorunlar yaşanabilir. ♑Yeni projelere başlamak için uygun bir dönem değil. ♑Eski ilişkilerin hatırası canlanabilir.

Merkür Retrosunun KOVA burcuna etkileri:

♒Arkadaş gruplarında anlaşmazlıklar yaşanabilir. ♒Sosyal çevrenle iletişimde dikkatli ol. ♒Eski dostlarla karşılaşma olasılığı yüksek.

Merkür Retrosunun BALIK burcuna etkileri:

♓Ruhsal anlamda hassas bir dönem.

♓Meditasyon ve yoga gibi aktivitelere odaklan.

♓Eski aşkların hatırası canlanabilir.