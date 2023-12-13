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İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? 13 Aralık 2023

13 Aralık Çarşamba günü barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 35'in üzerinde seyrediyor. Megakentte kış mevsimine geçilmesiyle beraber etkili olan yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 39,96 olarak ölçüldü. İşte 13 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:10
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İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? 13 Aralık 2023

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 13 Aralık | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 10,7 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 88,46 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 13 Aralık 2023 Çarşamba günü yüzde 39,96 olarak ölçüldü.

AYLAR SONRA İLK KEZ YÜZDE 35'İN ÜZERİNDE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 39,96'ya yükseldi.

💦13 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

12 Aralık Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 39,96 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %64,83

🚿 Darlık Barajı: %57,49

🚿 Elmalı Barajı: %86,46

🚿 Terkos Barajı: %23,95

🚿 Alibey Barajı: %51,31

🚿 Büyükçekmece Barajı: %25,39

🚿 Sazlıdere Barajı: %21,68

🚿 Istrancalar Barajı: %39,25

🚿 Kazandere Barajı: %13,05

🚿 Pabuçdere Barajı: %10,7

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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