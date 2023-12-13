Hakem Meler'in ifadesi ortaya çıktı

Süper Lig'de olaylı Ankaragücü-Çaykur Rizespor mücadelesinde yaralanan hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı. Halil Umut Meler ifadesinde Eryaman Stadı'nda Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının orta hakemi olduğunu hatırlattı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiğini söyledi. Ardından da kendisini darp ettiğini belirtti. Meler, müşteki sıfatıyla verdiği ifadede Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve diğer şahıslardan davacı olduğunu söyledi ve uzlaşmaya yanaşmayacağını da açıkladı. Hem spor camiası hem de kamuoyundan Meler'e destek geldi.

VURDU VE YERE DÜŞÜRDÜ

FIFA kokartı takan ve Türkiye'nin şu anda 1 numaralı hakemi olarak gösterilen Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki iki şahsın kendisine gerçekleştirdiği saldırıyı anlattı. Hakem Halil Umut Meler "Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.