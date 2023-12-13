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Erdoğan: Geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Halil Umut Meler ile görüştü: Allah şifa versin. Bakanlarıma talimatları verdim. Süratle gereğini yapacağız

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Erdoğan: Geçmiş olsun

Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'u konuk ettiği mücadelenin sonunda sarı-lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Meler yerde de tekmelenmişti. Hastaneye kaldırılan Meler'i İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerlikaya aracılığıyla hastanede tedavi gören Meler ile bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çok çok üzgünüz. Allah şifalar versin. Yaşanan olaylar bizi ciddi manada üzdü. Rizeli olarak da ayrıca üzüldüm. Rizespor maçında böyle bir şey olması bizi rahatsız etti. Gerek Adalet Bakanıma, gerek İçişleri Bakanı'na gerekse ilgili arkadaşlarımıza yapılacak neyse süratle yerine getirmeleri gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meler'in son durumu hakkında bilgi de aldı.

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