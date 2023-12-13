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Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun telefonu!

Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler ile Başkan Erdoğan telefon üzerinden görüştü. Erdoğan, Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 14:24
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Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun telefonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da özel hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında hakem Meler ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Erdoğan, "Gerçekten çok üzgünüz, Allah şifa versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizi ciddi manada üzdü. Hele hele bir Rizeli olarak da ayrıca üzüldük. Çünkü Rize maçında böyle bir şeyin olması, bizi ciddi manada rahatsız etti. Gerek Adalet Bakanıma gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gerektiğini söyledim. Allah şifalar versin. Şu anda arkadaşlarım da yanımda, onların da geçmiş olsun dilekleri var" dedi.

Başkan Erdoğan'ın durumunu sorduğu Meler, göz altında çatlak olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

BAŞHEKİM DURUMUNU ANLATTI

Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut da Erdoğan'a Meler'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yörübulut, "Durumu gayet iyi, biraz tansiyonu yükselmişti, şimdi düşürmeye başladık. Olayın verdiği gerginlik gibi duruyor. Çünkü öncesinden tansiyonu yok. Sol gözündeki kanama küçülmeye başladı. Orada ufak bir çatlak var; ama bizi sevindiren beyinle ilgili herhangi bir olay olmamış. İç organlarına baktık, orada bir kanaması yok. Akşam üzeri taburcu etmeyi düşünüyoruz, belki de yarın sabaha kalacak" diye konuştu.

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