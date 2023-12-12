Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun telefonu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından mücadelenin hakemi Halil Umut Meler MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı.

Halil Umut Meler bu saldırının ardından Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Meler'in tedavisi devam ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Halil Umut Meler'i ziyaret etti.

Hakem Halil Umut Meler bu ziyaret sırasında Ali Yerlikaya'nın aracılığı ile telefonda Başkan Erdoğan ile görüştü. Erdoğan telefon üzerinden Hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti.