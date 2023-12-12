Başkan Erdoğan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı!

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla…