Haberler Haberler 31. POMEM BAŞVURU TARİHİ | EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Polislik başvurusu nasıl yapılır?

31. POMEM BAŞVURU TARİHİ | EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Polislik başvurusu nasıl yapılır?

31. POMEM başvuruları ile ilgili güncel bilgiler takip edilirken Bakan Ali Yerlikaya 10 bin polis alımı müjdesi verdi. Polislik başvurusu yapmak isteyenler EGM 10 bin polis alımı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, polislik başvurusu narıl yapılır? 31. POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? Güncel detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 22:01 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 22:01
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31. POMEM BAŞVURU TARİHİ | EGM 10 bin polis alımı ne zaman? Polislik başvurusu nasıl yapılır?

10 BİN POLİS ALIMI - 2024 yılında polis memuru olmak isteyenler için müjdeli haber Bakan Ali Yerlikaya'dan geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, birçok suç çetesini çokerterek üstün başarı gösteren polis teşkilatının genişleyeceği müjdesini basın bilgilendirme toplantısında verdi. Bakan Yerlikaya, yakın zamanda 10 bin polis alımı yapılacağını duyurdu. Peki, 10 bin polis alımı başvurusu ne zaman, şartları neler? 31. POMEM başvuru tarihi belli oldu mu?

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "10 bin yeni polis alımını yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Polis alımı başvuru süreci ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer alacak.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Karara göre, merkez teşkilatına 10 emniyet müdürü, 90 başmüfettiş ve 500 polis memuru kadrosu, taşra teşkilatına ise 9 bin 500 polis memuru ile Moral Eğitim Merkezine bir müdür ve müdür yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

31. POMEM BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Polis Akademisi 31. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri ve tarihlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 30. Dönem POMEM başvuruları, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında "ais.pa.edu.tr" adresi üzerinden alınmıştı. 31. Dönem POMEM sınavına ilişkin yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

30. DÖNEM POMEM KADIN-ERKEK AÇILAN KONTENJANLAR

LİSANS MEZUNU

ERKEK: 6.900

KADIN: 1.580

ÖNLİSANS MEZUNU

ERKEK: 1.700

KADIN: 420

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