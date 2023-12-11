Haberler Haberler İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? 12 Aralık 2023

İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? 12 Aralık 2023

12 Aralık Salı günü barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra yüzde 30'un üzerinde seyrediyor. Megakentte kış mevsimine geçilmesiyle beraber etkili olan yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 39,62 olarak ölçüldü. İşte 12 Aralık 2023 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 00:26 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 00:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL BARAJLARI SON DURUM | İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? 12 Aralık 2023

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 12 Aralık | İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 10,8 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 88,38 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 12 Aralık 2023 Salı günü yüzde 39,62 olarak ölçüldü.

AYLAR SONRA İLK KEZ YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlarla kente su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 39,62'ye yükseldi.

💦12 ARALIK 2023 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

12 Aralık Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 39,62 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 11 Aralık'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %64,4

🚿 Darlık Barajı: %56,86

🚿 Elmalı Barajı: %88,38

🚿 Terkos Barajı: %23,67

🚿 Alibey Barajı: %50,89

🚿 Büyükçekmece Barajı: %25,05

🚿 Sazlıdere Barajı: %21,08

🚿 Istrancalar Barajı: %40,47

🚿 Kazandere Barajı: %13,53

🚿 Pabuçdere Barajı: %10,8

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

DİĞER
Son dakika haberi: MKE Ankaragücü - Rizespor maçında saha birbirine girdi! Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı...
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya sert tepki: "Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı!
"Bu tür olaylar kabul edilemez"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ | Sarıyer'de elektrik ne zaman gelecek? (12 Aralık 2023)
Başkan Erdoğan Meler'e yapılan sıldırıyı kınadı!
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ (12 Aralık 2023)
ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ (12 Aralık 2023)
ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ (12 Aralık 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı! Halil Umut Meler'den hakemliği bırakma kararı! 00:37
Hakem Meler'e saldıranlar gözaltına alındı! Hakem Meler'e saldıranlar gözaltına alındı! 23:49
Josef de Souza'dan flaş paylaşım! 2022 yılında... Josef de Souza'dan flaş paylaşım! 2022 yılında... 23:47
"Bu tür olaylar kabul edilemez" "Bu tür olaylar kabul edilemez" 23:25
Bakan Tunç açıkladı: Adli soruşturma başlatıldı! Bakan Tunç açıkladı: Adli soruşturma başlatıldı! 23:23
Mehmet Büyükeşi: Bunu kabul etmiyoruz! Mehmet Büyükeşi: Bunu kabul etmiyoruz! 23:12
Daha Eski
"Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" 23:06
Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı! Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı! 23:02
Hakemlerden flaş karar! TFF harekete geçti Hakemlerden flaş karar! TFF harekete geçti 22:37
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı! Hakem Halil Umut Meler'e saldırı! 22:06
Rizespor puanı 90+7'de kurtardı! Rizespor puanı 90+7'de kurtardı! 22:02
Sivasspor Konya'dan 3 puanla döndü! Sivasspor Konya'dan 3 puanla döndü! 21:55