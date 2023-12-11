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DOLAR FİYATLARI CANLI | 11 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi döviz para birimlerine yatırım yapan vatandaşlar güncel döviz fiyatları ile ilgili araştırma yapıyor. Güncel altın fiyatları da yatırımcısının dikkatini çekiyor. Gram, çeyrek altın kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin ne kadar? gibi soruların yanıtları sorgulanıyor. 11 Aralık 2023 anlık güncel fiyatları sizler için derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 14:10
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DOLAR FİYATLARI CANLI | 11 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

11 ARALIK 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 11 Aralık Pazartesi 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 28,99 (Alış) - 29,00 (Satış)

EURO: 31,24 (Alış) - 31,25 (Satış)

STERLİN: 36,29 (Alış) - 36,47 (Satış)

1 DOLAR = 29,00 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉11 Aralık Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.858,95₺

Gram altın satış: 1.859,24₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.132,00₺

Çeyrek altın satış: 3.171,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.284,00₺

Yarım altın satış: 6.342,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.530,00₺

Tam altın satış: 12.635,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.807,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.007,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.857,00₺

Ata altın satış: 12.965,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 11 Aralık Pazartesi günü saat 13.30 itibarıyla alınmıştır.

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