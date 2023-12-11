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Başkan Erdoğan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 23:53 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 00:00
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Başkan Erdoğan Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı!

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

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