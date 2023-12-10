Bugün SINAV var mı? 10 ARALIK ne sınavı var? AÖF SINAV TARİHLERİ

Hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle topu taşımada öğrencileri görmek mümkün. Okulların önünde de kalabalık oluşabiliyor. Kalabalığı görenler ise bugün sınav mı var? 10 Aralık ne sınavı var? gibi aramalar yapıyor. Detayları haberimizde derledik.

BUGÜN SINAV VAR MI?

ÖSYM'de yer almakta olan takvime göre 10 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak olan ÖSYM sınavları arasında herhangi bir sınav bulunmuyor. Bugün yapılacak olan sınavlar arasında AÖF sınavları yer alıyor. AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 9- 10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Buna göre bugün AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı uygulanmaktadır.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2023-2024

Güz Dönemi Ara Sınavı: 9- 10 Aralık 2023

Güz Dönem Sonu Sınavı: 20- 21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 20- 21 Nisan 2024

Bahar Dönem Sonu Sınavı: 25- 26 Mayıs 2024